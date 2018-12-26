إصابة ثلاثة سائحين ألمان إثر حادث قطار معلق في كولومبيا

ذكرت تقارير إعلامية، أن ثلاثة سائحين ألمان أُصيبوا في حادث قطار معلق في العاصمة الكولومبية بوجوتا.

وقالت صحيفة "إل تيمبو" الكولومبية الصادرة، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي المصابين في الحادث بلغ 28 شخصا ينحدرون من دول مختلفة من البرازيل وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة بالإضافة إلى ألمانيا.

وكتبت قوات الإنقاذ على تويتر تقول، إن القطار كان في طريقه إلى جبل مونسيراتي عندما اصطدم بإحدى المنصات، ويوجد فوق الجبل كنيسة (باسيليكا سنيور كايدو دو مونسيراتي) التي تقع على ارتفاع يزيد عن 3000 متر فوق سطح البحر وهي عنصر جذب للسائحين والمتدينين.

ولا تزال خلفيات الحادث غير واضحة بعد.