الداخلية الليبية: مقتل اثنين وإصابة 18 في الهجوم على الخارجية

أعلن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية، المدعومة دوليا، فتحي باشاغا مقتل شخصين وإصابة 18 آخرين في الهجوم والتفجير الإرهابي الذي تعرضت له وزارة الخارجية بطرابلس اليوم الثلاثاء.

وأكد باشاغا، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء، رفقة وزير الخارجية المفوض محمد سيالة والناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس، أن الهجوم لن يثني الليبيين عن التقدم والاستمرار في بناء الدولة الليبية، مشيرا إلى أن التحقيقات بشأنه لاتزال جارية.

وأوضح باشاغا أنه لم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم الذي وصفه بالغادر، مشيرا إلى وجود ضعف و خلل أمني، الأمر الذي يستوجب تشكيل لجان لدراسته والتغلب على هذا القصور بحسب وصفه.

وحول جنسية المهاجمين أفاد الوزير بأن 3 منهم يرجح أن يكونوا أفارقة، مشيرا إلى أن ما قاموا به أدى إلى وفاة شخصين و إصابة ثمانية عشر آخرين غادر منهم اثنان المستشفى والبقية إصاباتهم خفيفة.