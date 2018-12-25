الجبهة التركمانية بالعراق: داعش لايزال يتربص بضرب الوحدة الأهلية والمجتمعية

أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي اليوم الثلاثاء أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي مازالوا يتربصون بضرب الوحدة الأهلية والمجتمعية التي تحققت بفضل القوات الأمنية .. معتبرا أن تفجير تلعفر اليوم رسالة خطيرة جدا.

وقال الصالحي - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم - "إن عناصر الشر وأيتام القاعدة وداعش مازالوا يتربصون بضرب الوحدة الأهلية والمجتمعية التي تحققت بفضل القوات الأمنية والحشد الشعبي".. مبينا أن تفجير تلعفر اليوم رسالة خطيرة جدا والتي ستقوض التماسك العشائري والاجتماعي المتحقق منذ فترة معينة..مطالبا بضرورة دعم الجهد الاستخباراتي والأمني في كشف ملابسات هذه الحادثة الخطيرة.

وقد شهد قضاء تلعفر في نينوى اليوم انفجار سيارة مفخخة كانت مركونة قرب سوق شعبي في القضاء؛ ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين.