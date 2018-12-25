البيت الأبيض: أردوغان دعا ترامب إلى زيارة تركيا

ذكر البيت الأبيض، أمس الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا نظيره الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة تركيا في 2019.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي: "بينما لم يتم التخطيط لشيء محدد، الرئيس منفتح على اجتماع محتمل في المستقبل".

تأتي الدعوة بعدما ناقش ترامب وأردوغان مطلع الأسبوع انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وهي خطوة أثارت مخاوف بين شركاء إقليميين وتسببت في استقالة وزير الدفاع جيمس ماتيس.

وقال ترامب أول أمس الأحد، في مكالمة هاتفية مع أردوغان إنه ناقش "انسحابا بطيئا ومنسقا بشدة للقوات الأمريكية من المنطقة".

ومن جانبه، ذكر أردوغان أن ترامب وافق على تعزيز التنسيق في سوريا خلال مكالمة هاتفية "مثمرة".

ونشر ترامب تغريدة في وقت متأخر من ليل الأحد قال فيها إن تركيا ستتولى مهمة "القضاء" على داعش في سوريا.