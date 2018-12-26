الرئيس الأمريكي يدعو إلى شراء الأسهم مع انخفاض الأسعار

دعا الرئيس الأمريكي المستثمرين، اليوم الثلاثاء، الذي يوافق عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربي إلى شراء الأسهم الأمريكية، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعارها إلى أقل مستوياتها منذ نهاية العام الماضي، في حين واصل انتقاداته لقرار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة سعر الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي.

وقال ترامب "اعتقد أنها فرصة عظيمة للشراء. بالفعل هي فرصة رائعة للشراء"، مضيفا أنه "يثق للغاية" في الشركات الأمريكية.

كانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت بشدة خلال الشهور الأخيرة، بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق. وكان ترامب قد حظي بإشادة واسعة على خلفية الارتفاع الكبير لأسعار الأسهم في البورصات الأمريكية خلال العام الحالي من رئاسته.

في الوقت نفسه، فإن مجلس الاحتياط أصبح محل تركيز في عهد الرئيس ترامب مع استمراره في الزيادة البطيئة والمطردة لأسعار الفائدة استنادا إلى بيانات أداء الاقتصاد الأمريكي.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي، أثناء مؤتمر صحفي أجرى خلاله اتصالات هاتفيا بالقوات الأمريكية المنتشرة خارج البلاد لتهنئتها بعيد الميلاد، إن "أسعار الفائدة ترتفع بشدة بالغة. هذا رأيي".

كان مجلس الاحتياط قد قال في الأسبوع الماضي، إن احتمالات استمرار الزيادة التدريجية لأسعار الفائدة مازالت قائمة، لكنه خفض عدد مرات زيادة الفائدة خلال العام المقبل إلى مرتين وليس 3 مرات وفقا لتقديراته في سبتمبر الماضي.