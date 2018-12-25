قاضية أمريكية تأمر بتعويض لعائلة بقيمة 501 مليون دولار من كوريا الشمالية

أمرت قاضية اتحادية أمريكية، أمس الاثنين، بمنح عائلة الطالب الأمريكي أوتو وارمبير، تعويضا بقيمة 501 مليون دولار في قضية مرفوعة ضد حكومة كوريا الشمالية.

وكان الطالب الجامعي قد احتجز لمدة عام ونصف العام بعد اتهامه بسرقة ملصق دعاية من فندق بينما كان في رحلة جماعية.

وتوفي وارمبير جراء إصابته بتلف في الدماغ بعد عودته إلى الولايات المتحدة العام الماضي وهو في غيبوبة.

وقالت القاضية بيرل هويل من المحكمة الاتحادية بمنطقة كولومبيا "كوريا الشمالية مسؤولة قانونيا عن تعذيب أوتو وارمبير، واحتجازه رهينة، وقتله خارج إطار القانون والإصابات التي لحقت بوالده ووالدته فريد وسيندي وارمبير".

يشار إلى أنه لا توجد آلية تجبر كوريا الشمالية على دفع تلك التعويضات.

ويأتي ذلك الحكم في وقت يبدو فيه أن التقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد توقف.

ولم يشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قرار المحكمة، لكنه نشر تغريدة قال فيها إنه يتطلع إلى قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ونشر ترامب صورة له يبدو فيها يقرأ وثائق على مكتبه في البيت الأبيض ومحاط بمستشارين عشية عيد الميلاد، وعلق قائلا إنه يناقش مع فريقه التطورات بشأن كوريا الشمالية، وقال: "هناك تقدم يجري، أتطلع إلى قمتي التالية مع الرئيس كيم".

كان ترامب قد عقد اجتماع قمة مع كيم جونج أون في سنغافورة هذا العام، دون وجود مؤشر على أن كوريا الشمالية تتجه نحو نزع سلاحها النووي، رغم أن ترامب قال إنه لم يعد يرى تهديدا نوويا من تلك الدولة.