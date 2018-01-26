محكمة برازيلية تمنع الرئيس السابق «دا سيلفا» من السفر

قضت محكمة برازيلية بمنع الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من مغادرة البلاد، في الوقت الذى يواجه فيه المحاكمة في اتهامات فساد تتعلق بشراء طائرات حربية من السويد.



وأمر القاضي الاتحادي ريكاردو ليتي، يوم الخميس، السلطات بمصادرة جواز سفر دا سيلفا البالغ من العمر 72 عاما.



وكان من المقرر أن يتوجه دا سيلفا إلى إثيوبيا اليوم الجمعة لحضور اجتماع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).



ويوم الأربعاء الماضي، أيدت محكمة استئناف برازيلية إدانة دا سيلفا في قضية أخرى وغلظت حكم السجن الصادر بحقه إلى 12 عاما وشهر بدلا من تسعة أعوام ونصف العام.



ومن غير المتوقع أن يسجن الرئيس السابق أثناء عملية استئنافه الحكم.



لكن تأكيد إدانته بالفساد وتغليظ حكم السجن الصادر بحقه، يتوقع أن يمنعانه من المنافسة في انتخابات الرئاسة المقررة في أكتوبر المقبل.



لكن محللين لم يستبعدوا إمكانية نجاح هيئة الدفاع عن دا سيلفا في إيجاد طريقة لجعله يترشح في انتخابات 2018.