مستثمر أمريكي: ترامب يرغب في تحويل الولايات المتحدة إلى «دولة مافيا»

اتهم المستثمر الأمريكي جورج سوروس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة إدارة البلاد كـ"مؤسسة إجرامية".



وقال سوروس، ليل الخميس/الجمعة، خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية: "في الولايات المتحدة، يرغب الرئيس ترامب في إقامة دولة مافيا، لكنه لا يستطيع ذلك لأن الدستور والمؤسسات الأخرى والمجتمع المدني النابض بالحياة لن يسمحوا له بذلك".



وكان سوروس المولود في المجر قد تبرع بحصة كبيرة من ثروته إلى مؤسسته التي تعزز الديمقراطية وحقوق الإنسان.



كما حذر سوروس (87 عاما) كذلك من أن التوترات بشأن برنامج كوريا الشمالية النووي تجعل بقاء الحضارة الإنسانية على المحك.



وقال: "إن صعود قادة مثل كيم جونج أون في كوريا الشمالية ودونالد ترامب في الولايات المتحدة له علاقة كبيرة بهذا الأمر".



وأضاف: "يبدو أن كلاهما على استعداد لخطر حرب نووية من أجل الحفاظ على أنفسهم في السلطة".