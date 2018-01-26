قال الفنان أحمد عيد، إن الكوميديا المستخدمة في فيلمه الجديد «خلاويص»، الذي يُعرض حاليًا في دور العرض، من فئة الكوميديا السوداء.



وأوضح «عيد»، في تصريح لفضائية «ON E»، أمس الخميس، أن قصة الفيلم تحمل كثير من الدراما لكن الأحداث والمواقف تجبر المشاهد على الضحك، مضيفًا أنه تم اختيار اسم «خلاويص» للفيلم؛ نظرًا أن يتشابه كثيرًا بألعاب الأطفال، ولأن الفكرة بها شيء من الخيال.



وعن تقييمه للفيلم، تابع أن السيناريو كُتب بشكل جيد، موضحًا أنه عمل على الفكرة مع المؤلفين، حتى تم الانتهاء من سكريبت، وتم عرضه على إحدى شركات الإنتاج، وبعد الموافقة تم تشكيل فريق العمل، ومن ثم بدأ تصوير العمل.



وتدور أحداث الفيلم الجديد «خلاويص» حول إلقاء القبض على أحد الأطفال نتيجة تشابه اسمه مع اسم أحد الجناة، وعندما يعلم والده، والذي يجسده الفنان أحمد عيد، بذلك يسعى جاهدًا لتوضيح الحقيقة، وتساعده في ذلك محامية شابة، تجسدها الفنانة آيتن عامر، كل ذلك في إطار كوميدي، العمل من تأليف لؤي السيد، فيصل عبد الصمد، وإخراج خالد الحلفاوي.



