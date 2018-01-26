انفجار صاروخ بمعسكر للدفاع الجوي في طبرق الليبية

وقع مساء الخميس انفجار كبير في أحد المعسكرات بالقرب من مدينة طبرق شرق بنغازي، وسُمِع الانفجار من المدينة الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترت من المعسكر.



ونقل شاهد عيان من المدينة تفاصيل الحادثة من جنود بالمعسكر، وأكّد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الانفجار وقع بمعسكر الدفاع الجوي 66 بالقرب من منطقة الطرشة.



وقال الشاهد المقرّب من القيادة العامة للجيش الليبي إن الانفجار "ليس مدبرًا أو بفعل فاعل، ووقع عند قيام جنود تابعين للقوات المسلّحة بعملية إصلاح وترميم لأحد الصواريخ بالمعسكر، وعند استشعار الجنود وقوع خلل بالصاروخ تركوا المكان لينفجر الصاروخ مخلّفًا أضرارا مادية بعنبر وورشة الصيانة، دون إحداث أي أضرار بشرية".



وأشار الشاهد، طلب عدم الكشف عن هويته، أن الانفجار تسبب بوقوع حريق استطاع رجال الإطفاء السيطرة عليه بسرعة وإخماده.