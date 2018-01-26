نوير واثق من عودته لحماية عرين بايرن والمانيا في المونديال

قال مانويل نوير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ إنه لم يضع ميعادا محددا للعودة للمشاركة مع فريقه عقب إصابته بكسر في القدم، ولكنه أكد على ثقته بعودته للعب خلال هذا الموسم.



ويتابع يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني تطورات الحارس عن قرب، ويأمل أن يتمكن نوير /31 عاما/ أن يعود لقيادة المنتخب الأول في نهائيات كأس العالم بروسيا.



وقال نوير لقناة النادي التليفزيونية :"يجب أن نتأكد ونرى كيف تطور الأمور. أنا في روح جيدة وأعلم أنني بالتأكيد سألعب في الجزء الثاني من الموسم".



وقال نوير، الذي لعب آخر مبارياته مع بايرن يوم 16 أيلول/سبتمبر، ومع ألمانيا في 11 تشرين أول/أكتوبر 2016، إنه لا يشعر بأي ألم في قدمه.



ويتعافى نوير، الذي سيبلغ عامه الـ32 في آذار/مارس المقبل، من كسر ثالث في قدمه. وأصيب نوير بكسر في قدمه اليسرى أول مرة في آذار/مارس، وبعد ذلك كسر عظمتين في مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا امام ريال مدريد بعدها بشهرين. وخضع مرة أخرى لعملية جراحية في أيلول/سبتمبر بعد إصابة أخرى في التدريبات.



وتنطلق منافسات كأس العالم في روسيا يوم 14 حزيران/يونيو المقبل، ويتعين على مدربي المنتخبات إرسال القائمة الأولية التي تضم 30 لاعبا قبل يوم 14 أيار/مايو.