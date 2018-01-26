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فيديو.. أحمد فؤاد سليم: سعدت بالعمل مع «عيد» في «خلاويص»

الفنان أحمد فؤاد سليم
الفنان أحمد فؤاد سليم
إيفون مدحت
نشر فى : الجمعة 26 يناير 2018 - 3:10 ص | آخر تحديث : الجمعة 26 يناير 2018 - 3:10 ص

أعرب الفنان أحمد فؤاد سليم، عن سعادته بالعمل مع الفنان أحمد عيد في فيلمه الجديد «خلاويص»، الذي يُعرض في دور العرض حاليًا.

وقال «سليم»، في تصريح لفضائية «أون لايف»، أمس الخميس، إن هذا التعاون في العمل هو الأول له مع «عيد»، وقد استمتع كثيرًا بهذه التجربة.

ووصف الفنان أحمد عيد بأنه ممثل طموح ولديه حلم وقصة أراد تقديمها للجمهور، متابعًا أن الفيلم كوميدي ويستحق المشاهدة.

وتدور أحداث الفيلم الجديد «خلاويص» حول إلقاء القبض على أحد الأطفال نتيجة تشابه اسمه مع اسم أحد الجناة، وعندما يعلم والده، والذي يجسده الفنان أحمد عيد، بذلك يسعى جاهدًا لتوضيح الحقيقة، وتساعده في ذلك محامية شابة، تجسدها الفنانة آيتن عامر، كل ذلك في إطار كوميدي، العمل من تأليف لؤي السيد، فيصل عبد الصمد، وإخراج خالد الحلفاوي.


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