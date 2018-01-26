أستراليا تحتفل باليوم الوطني وسط احتجاجات

بدأت أستراليا اليوم الجمعة الاحتفال بيومها الوطني الذي يوافق يوم وصول الأسطول الأول البريطاني في عام 1788، وذلك وسط احتجاجات.



وفي سيدني، بدأت الاحتفالات بمراسم احتفالية ورقصات تقليدية.



ويرى العديد من السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توروس يوم السادس والعشرين من يناير على أنه "يوم الغزو"، حيث يعتبرونه بداية لـ"قمع المستعمرين البريطانيين".



واشتدت حدة الاختلاف بشأن الاحتفالات بذلك اليوم خلال الأعوام القلائل الماضية.



وجرى التخطيط لانطلاق مسيرتين احتجاجيتين في سيدني إلى جانب عشرات الاحتجاجات الأخرى في أنحاء البلاد.



لكن بعيدا عن الاحتجاجات، تخطط الكثير من البلديات لتنظيم أنشطة خاصة حيث سيقوم أسطول من اليخوت والقوارب والعبّارات بأداء أنشطة احتفالية على أنغام الموسيقى الكلاسيكية في ميناء سيدني.



كما سيجري تنظيم حفل موسيقي وإطلاق ألعاب نارية في فناء دار أوبرا سيدني في المساء.



وحث الحاكم العام الأسترالي بيتر كوسجروف، الأستراليين على الاحتفال بذلك اليوم كيوم "للتاريخ والثقافة الغنية للسكان الأصليين ومساهمات المهاجرين".