النني يدعم منتخب اليد قبل نهائي أمم أفريقيا أمام تونس

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حرص محمد النني لاعب المنتخب الوطني والمحترف في صفوف أرسنال الإنجليزي علي توجيه رسالة دعم للمنتخب الوطني لكرة اليد قبل المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالجابون المقرر لها في الثامنة مساء غدا الأحد.

وغرد النني عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" واضعا صورة لمنتخب اليد قائلا: "هنستناكم تفرحونا بالكأس .. مفيش بديل غير الفوز ببطولة افريقيا كالعادة زي ما عودتونا يا أبطال".

ويلعب منتخب الفراعنة حامل اللقب غدا أمام تونس في نهائي مكرر لنسخة العام الماضي والتي تغلب بها المنتخب المصري بنتيجة 21-19 على منتخب نسور قرطاج بإستاد القاهرة الدولي.

ويسعى المنتخب الوطني في الحفاظ على لقبه ورفع رصيده من اللقب الأفريقي للرقم 7، بينما تبحث تونس عن اللقب العاشر في تاريخها.

وكان المنتخبين المصري والتونسي قد ضمنا التأهل لبطولة كأس العالم المقرر لها في ألمانيا والدنمارك يناير عام 2019 بوصولهم للمباراة النهائية، بينما يتنافس على البطاقة الثالثة المؤهلة للمونديال كلا من منتخبي أنجولا والمغرب.