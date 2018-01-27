إسلام سري : سعيد بالاستقبال الجماهيري في المصري

أعرب إسلام سري لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والمنتقل إليه قبل أيام من صفوف سموحة عن سعادته بالاستقبال الطيب الذي لاقاه من الجماهير المحتشدة بمدرجات ستاد المصري خلال مران الفريق مساء اليوم وذلك رغم الأمطار الغزيرة التي هطلت بشدة طوال المران.

وأضاف سري أن هذا الاستقبال الهائل يُعطي له دافعاً أكبر خلال الفترة القادمة للأداء بكل قوة بصحبة زملائه لتحقيق طموحات تلك الجماهير العظيمة.

وأكد اللاعب أنه كان ينتظر تلك اللحظة التي تطأ فيها قدمه أرض ستاد بورسعيد خاصةً وأنه لم يتدرب مع الفريق من قبل سوى مران وحيد ببرج العرب قبل مباراة الزمالك الأخيرة.

وأشار سري إلى أن اللعب لنادٍ بإسم وجماهيرية وتاريخ المصري يُضفي المزيد من المسئولية على اللاعبين تجاه الجماهير الوفية التي تساند الفريق بكل قوة