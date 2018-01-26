وزيرة الهجرة: مشكلات المصريين في الخارج «هم ما يتلم»

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن هناك اهتمامًا كبيرًا بالعمالة البسيطة والتمركزات الكبيرة من المصريين في الخارج، موضحةً أن المصريين متواجدون في كل دول العالم وتسعى الوزارة للتواصل معهم.



وأضافت «مكرم»، خلال لقائها عبر برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن العلاقة مع المصريين في الخارج كانت تقتصر على تجديد جواز السفر والآن أصبح الأمر مختلفًا، مؤكدةً أن التعامل مع مشكلات المصريين في الخارج «هم ما يتلم، ومعظمها ملفات إنسانية»، حسب تعبيرها.



وأشارت إلى أن حصيلة شهادة بلادي الدولارية للمصريين في الخارج تجاوزت الـ250 مليون دولار، متابعةً أن الوزارة لمست رغبة شديدة من المصريين في الخارج لمساعدة البلاد من خلال مبادرات الـ200 و100 و50 دولار.



ولفتت إلى أن الوزارة حرصت خلال زيارتها لعدد من الدول على وجود ممثلين للبنوك المصرية، للحث على زيادة تحويلات المصريين بالخارج، مشيرةً إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على مخاوف المصريين في الخارج من عدم حصولهم على أموالهم حال تحويلها.



وأكدت أن الوزارة تعمل على توفير خدمات للمصريين في الخارج بتجربة الكارت القنصلي الذي يعد بمثابة بطاقة رقم قومي، كما أنه يتم التعاون مع وزارات الداخلية والاتصالات والخارجية لسرعة إصداره.



وأوضحت أن الوزارة تحاول الوصول للمواطن أينما كان ومساعدته وتوفير الخدمات له، فيما يظن المصريون في الخارج بعد استحداث وزارة الهجرة أن هدفها الحصول على أموالهم، مؤكدةً أنه تم تصحيح هذا الفهم الخاطئ.



واستطردت أن وزارة الهجرة وصلت لها طلبات من المصريين في الخارج لتخصيص «كومبوند» في العاصمة الإدارية الجديدة لهم، مشيرةً إلى أن الوزارة تسعى لتحقيق مطلبهم.