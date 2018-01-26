فينجر عن أوزيل : «لسنا متفائلين ولا متشائمين»

أعرب أرسين فينجر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي عن اعتقاده أن مسعود أوزيل يتصرف كأنه "جاهز للالتزام" بعقد جديد مع النادي.



وينتهي عقد أوزيل مع ناديه في الصيف المقبل ولم يوافق بعد على تجديد تعاقده، مما أدى الى إثارة تساؤلات كثيرة حول مستقبله.



وقال فينجر- في مؤتمر صحفي عقد اليوم الجمعة:" المشاعر التي أحصل عليها من التزامه، وتركيزه ورغبته في تحقيق انجازات مع الفريق هي انه يتصرف كأنه شخص ملتزم ".



وأضاف :" ولكن بعد هذا العقد تبقى المفاوضات. لم نقترب بشدة للاعلان عن ذلك، نعم، سيفعل هذا. لسنا قريبين لنكون متفائلين ولسنا بعيدين للغاية لنكون متشائمين".



وكان عقد اوزيل واحدا من سؤالين القيا بظلالهما على أرسنال هذا الموسم، والسؤال الثاني تمت الإجابة عليه يوم الاثنين الماضي عندما انتقل أليكسيس سانشيز ، الذي كان عقده بصدد الانتهاء بنهاية الموسم، إلى فريق مانشستر يونايتد في صفقة تبادلية مع هنريك مخيتريان.



وقال فينجر أنه لم يحصل على مخيتريان ليكون بديلا لأوزيل وانه يريد أن يرى الثنائي يلعبان سويا مع أرسنال.



وقال فينجر :"تعاقدنا مع مخيتريان بعقد طويل الأمد، ونيتنا أن نبقي أوزيل في النادي، ونتمنى ان ننجح في هذا قريبا".