ويست هام يستعير جواو ماريو من إنتر

تعاقد نادي ويست هام الإنجليزي لكرة القدم مع جواو ماريو لاعب خط وسط فريق إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.



وأصبح البرتغالي الدولي اول صفقات ديفيد مويس منذ توليه تدريب الفريق في نوفمبر الماضي.



وقال ماريو /25 عاما/ للموقع الرسمي للنادي على الانترنت اليوم الجمعة :"كان انتقالا سريعا. لقد تحدثت مع كل شخص حول الفريق ، وبالنسبة لي، إنه أمر مثير أن ألعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".



وسجل ماريو ثلاثة أهداف في 47 مباراة لعبها مع إنتر ميلان منذ انضمامه للفريق الإيطالي في 2016 قادما من سبورتينج لشبونة.



وخاض ماريو 31 مباراة مع المنتخب البرتغالي، وشارك في السبع مباريات التي لعبها المنتخب البرتغالي في يورو 2016 وتوج وقتها باللقب.



وانضم ماريو لقائمة فريق ويست هام التي ستواجه ويجان غدا السبت في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.