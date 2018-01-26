مارادونا يقود الفجيرة للفوز على خورفكان

عاد فريق الفجيرة الإماراتي، الذي يتولى تدريبه الأسطورة الكروية دييجو مارادونا، من خورفكان بثلاث نقاط ثمينة بعد أن حقق الفوز 2 / صفر على خورفكان سجلهما ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى.



وسجل هدفي اللقاء محمد خلفان في الدقيقة 48 وحسن أمين في الدقيقة 86 ليؤكد الفجيرة خطواته الثابتة نحو السير قدما في المنافسة على العودة مجددا لدوري المحترفين الإمارات.



ورفع الفريق الفائز رصيده إلى 20 نقطة تقاسم بهم الصدارة مع بني ياس الذي سيلعب مباراة مهمة يوم غد السبت في ختام الجولة العاشرة، وتوقف خورفكان عند النقطة 12 محتلا المركز السابع.



وعبر مارادونا عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز، مؤكدا أن هدف فريقه الاستمرار في تقديم النتائج الايجابية، وهناك ثقة كبيرة في اللاعبين لتحقيق هدف العودة لدوري المحترفين.



وفي مباراة ثانية، فاز فريق الحمرية على الذيد 2 / 1، سجل للحمرية ماركوس سيلو في الدقيقتين 64 و97، وسجل هدف الذيد الوحيد راشد عبدالله في الدققة 96، ليرفع الحمرية رصيده إلى 18 نقطة محتلا المركز الثالث، وتوقف الذيد عند 10 نقاط محتلا المركز الثامن.



وفي مباراة ثالثة، فاز مصفوت على العربي 1/ صفر سجل الهدف الوحيد حمد علي في الدقيقة 20 ليرفع مصفوت رصيده إلى 14 نقطة محتلا المركز السادس، وتوقف العربي عند 4 نقاط في قاع الترتيب بالمركز ال12.