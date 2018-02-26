وزير التموين: صرف 80% من مقررات فبراير لأهالي سيناء

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه تم صرف جميع السلع التموينية من مقررات الشهر الجاري لأهالي سيناء بنسبة 80%.



وأضاف «مصيلحي»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، أمس الأحد، أن تعداد سكان محافظة شمال سيناء 444 ألف، بينما تبلغ مساحتها 27 ألف كيلو متر مربع، وهناك 6 إدارات بمديرية التموين بالمحافظة بها 32 مكتبًا يخدمون 228 بقالًا تموينيًا.



ولفت إلى وجود 128 مخبزًا في الـ6 إدارات، إضافة إلى 8 مخابر لجهاز الشرطة، معقبًا: «بالنسبة للمستودعات، بعض المواطنين يفضلون الحصول على الخبز، والبعض الآخر يرغب في الدقيق، وأهالي الوسط يفضلوا الدقيق».



وأشار إلى إجمالي كميات الدقيق المصروفة، والتي قال إنها عبارة عن 4816 طن شهريًا، مضيفًا: «الحاصلون على بطاقات تموينية 321 ألف بنسبة 72% من المحافظة، والنسبة العامة في الجمهورية حوالي من 68% إلى 70%».



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.