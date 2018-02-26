أهالي الضهرية يشيعون جثمان «أحمد الماحي» شهيد القوات البحرية

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شيع أهالي قرية الضهرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد رقيب أول بالقوات البحرية «أحمد صبحي السيد الماحي»، الذي استشهد مساء أمس بسيناء أثناء أداء واجبه الوطني في مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة، وذلك في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة.

وردد المشيعون -وسط حالة من الحزن- هتافات: «لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله»، مطالبين بالقصاص للشهداء وسرعة القضاء على الإرهاب الأسود في سيناء.

كما أقام أهالي القرية له سرداق عزاء شعبي في مدخل القرية؛ لاستقبال المعزين من القرى المجاورة.