«لافروف»: وقف إطلاق النار في سوريا لا يشمل العمليات ضد الإرهابيين

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن قرار مجلس الأمن حول الهدنة في سوريا الذي اعتمد بالإجماع السبت الماضي، يحدد إجراءات تطبيق وقف إطلاق النار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى نص القرار على بدء الهدنة عند اتفاق الأطراف على الأرض حول كيفية تطبيق وقف إطلاق النار بشكل كامل.

وأضاف «لافروف»، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن وقف إطلاق النار لا يشمل الأعمال التي تقوم بها الحكومة السورية بمساعدة روسيا ضد المجموعات الإرهابية مثل «داعش» وجبهة النصرة ومن يتعاون معهم، مشيرًا إلى وجود مجموعات في منطقتي الغوطة الشرقية وإدلب تعدها الدول الغربية معتدلة مثل أحرار الشام وجيش الإسلام، إلا أنها تتعاون مع المجموعات الإرهابية، وفق قوله.

وأشار إلى استمرار القصف على مناطق دمشق، بالإضافة إلى وجود محاولات لإرسال إرهابيين إلى مناطق العاصمة بالسيارات المفخخة، متابعًا: «يجب أن تكون هناك جاهزية لمواجهتهم، ونحن لا نساند محاولات إخراج الإرهابيين من تحت الضربات الشرعية».

ولفت إلى وجود «تقارير مفبركة»، عن استخدام الأسلحة الكيميائية دون أية إثباتات، واصفًا المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، بأنه محاولة لـ«تشويه عمل الحكومة وتحميلها كل ذنوب الجرائم الحربية، لتسخدمه الولايات المتحدة في إنجاز شبه دولة شرقي سوريا».

وأوضح أن روسيا ستتحدث مع الولايات المتحدة حول محاولاتها لإقامة دولة على جزء من الأراضي السورية، رغم نص قرار مجلس الأمن على وحدتها.