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وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، على وثيقة تطوير وزارة الدفاع المشتملة على رؤية واستراتيجية برنامج تطوير الوزارة والنموذج التشغيلي المستهدف للتطوير والهيكل التنظيمي والحوكمة ومتطلبات الموارد البشرية التي أعدت على ضوء استراتيجية الدفاع الوطني، وذلك ضمن عدة أوامر ملكية أصدرها خادم الحرمين اليوم الإثنين.

وشملت الأوامر الملكية الآتي:

• إنهاء خدمات الفريق الأول الركن عبد الرحمن بن صالح البنيان رئيس هيئة الأركان وإحالته للتقاعد.

• ترقية الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي إلى رتبة فريق أول ركن ويعين رئيسا لهيئة الأركان العامة.

• إنهاء خدمات الفريق الركن محمد بن عوض سحيم قائد قوات الدفاع الجوي وإحالته للتقاعد.

• إعفاء الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، قائد القوات البرية، من منصبه وتعيينه قائدا للقوات المشتركة برتبة فريق ركن.

• ترقية اللواء ركن مطلق بن سالم الأزيمع لرتبة فريق ركن ويعين نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.

• ترقية اللواء ركن جار الله بن محمد العلويي إلى رتبك فريق ركن وتعيينه قائدا لقوة الصواريخ الاستراتيجية.

• ترقية اللواء الركن فهد بن عبد الله المطير إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات البرية.

• ترقية اللواء الركن مزيد بن سليمان العمرو إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا لقوات الدفاع الجوية.

• ترقية اللواء الطيار الركن تركي بن بندر بن عبد العزيز إلى رتبة فريق ركن ويعين قائدا للقوات الجوية.

• تعيين عبد الرحمن بن صالح البنيان مستشارا بالديوان الملكي برتبة فريق أول ركن.

• تعيين الدكتور خالد بن حسين بياري مساعدا لوزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.

• إعفاء الدكتور أحمد السالم نائب وزير الداخلية من منصبه.

• إعفاء الدكتور أحمد السالم عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من منصبه.

• تعيين الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري آل سعود مساعدا لوزير الداخلية لشؤون التقنية بالمرتبة الممتازة.

• إعفاء حمد بن خلف الخلف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية من منصبه.

• تعيين محمد بن مهنا المهنا وكيلا لوزارة الداخلية الشؤون الأمنية بالمرتبة الممتازة.

• تعيين المهندس إبراهيم السلطان مستشارا بالديوان الملكي.

• تعيين أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الأفريقية بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.