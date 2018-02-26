أمين عام الأمم المتحدة يدعو إلى الوقف الفوري لـ«الجحيم» في الغوطة الشرقية

شدد أمين عام الأمم المتحدة في جنيف، أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، على ضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار الذي تدعمه الأمم المتحدة في الغوطة الشرقية، من أجل إجلاء المرضى وإدخال المساعدات للمنطقة المحاصرة والخاضعة لسيطرة المسلحين على أطراف دمشق.

وقال «جوتيريش»: «لقد حان الوقت لوقف هذا الجحيم على الأرض»، بعد القرار الذي أصدره مجلس الأمن مطلع الأسبوع وطالب بوقف لمدة 30 يوما للأعمال القتالية في سوريا.

وحذر في افتتاح أعمال دورة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أن محاربة الإرهاب ليست مبررا مشروعا لعدم حماية المدنيين.

وقال المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين: «لدينا كل الحق في أن نلتزم الحذر، فالغارات على الغوطة الشرقية مستمرة حتى صباح اليوم».