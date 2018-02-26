رئيس الأركان: مضاعفة المعروض من السلع الغذائية بسيناء الأيام المقبلة

قال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إنه في إطار ضمان الإجراءات المتخذة لضمان أهالي سيناء ورفع المعاناة عنهم، تم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستمرار وصول السلع الاستراتيجية، وإمداد مناطق العمليات بالأدوية والسلع الغذائية اللازمة.



وأضاف «فريد»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، مساء الأحد، أنه تم توزيع 615 طن من اللحوم والخضروات الأصناف الجافة على الأهالي، بمعرفة الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وبتكليف من الرئاسة سيتم تكثيف هذه الكميات ومضاعفتها خلال الأيام المقبلة.



وأشار إلى توفير اللحوم والدواجن المجمدة بالمنافذ المتحركة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى توفير 120 طن غاز، 9600 أسطوانة، و4000 طن دقيق، و450 طن قمح، وتوفير 35 ألف لتر بنزين لمركبات الإسعاف، فضلًا عن توريد الأدوية والأمصال، وإمداد المستشفيات بـ72 طبيبًا من مختلف التخصصات.



ولفت إلى التصديق على خروج 50 حالة من مرضى الأورام لتلقي العلاج بمستشفيات القاهرة، واستخراج عدد كبير من الأرقام القومية، وتراخيص السيارات والدراجات النارية للأهالي، متابعًا أنه تم استخراج 8772 شهادة ميلاد، و2239 قيد عائلي.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.