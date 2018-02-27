«البحرين»: قادرون على صد هجمة إيران وسننتصر على تدخلاتها في المنطقة

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن بلاده قادرة على صد هجمة إيران وستنتصر على تدخلاتها في المنطقة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز» العربية الإخبارية، في خبر عاجل.

وأضاف «آل خليفة»، في تصريح لفضائية «سكاي نيوز» الإخبارية، مساء الاثنين، أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وكثير من الدول العربية تدافع وتصد الهجمة والتدخلات الإيرانية.

وأشار إلى الأزمة القطرية، وممارسات النظام الحاكم بشأن حل الأزمة، قائلًا إن محاولة الدوحة تسيس مسألة الحج والعمرة يدل على إفلاسها.