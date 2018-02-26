ميدو عن أزمات الزمالك: مش مكتوب علينا الاستقرار مثل الأهلي

علق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، على الأزمات الإدارية الأخيرة التي يمر بها الزمالك، خاصة بعد المؤتمر الذي عقده مرتضى منصور رئيس النادي للحديث عن أزمة الحجز على أرصدة النادي في البنوك.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «الزمالك عاد للاستقرار الفني والنتائج الجيده ولكن كالعاده المشاكل الإدارية تعود للنادي مره اخرى وكأن غير مكتوب على جماهيره ان تنعم ولو حتى لشهور بما ينعم به جماهير الأهلي!! لماذا مكتوب على جمهور الزمالك ان يعاني بسبب مشاكل ليس له اَي دخل بها؟».

الزمالك عاد للاستقرار الفني والنتائج الجيده ولكن كالعاده المشاكل الإدارية تعود للنادي مره اخرى وكأن غير مكتوب على جماهيره ان تنعم ولو حتى لشهور بما ينعم به جماهير الأهلي!! لماذا مكتوب على جمهور الزمالك ان يعاني بسبب مشاكل ليس له اَي دخل بها؟ — Mido (@midoahm) February 26, 2018

وأكد ميدو أن هذه الحالة للفرق المصرية لا توفر أي مناخ مناسب للمنافسة مما يجعل الأهلي بلا منافس في المنافسات المحلية: «لا توجد كره في مصر بدون منافسه حقيقية الأهلي هو النادي الوحيد الذي به استقرار اداري وفني وباقي الأندية تعاني!! وفِي النهايه تسألون أين المنافسة؟ لن تكون هناك منافسة حقيقية الا بعد عودة الاستقرار الاداري للزمالك ودعم الاسماعيلي ماديا بشكل جيد!!»