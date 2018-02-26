كلف اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، بإعداد خطة عمل لمراجعة كافة الكباري التابعة لمديرية الري بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والبدء فوراً في إجراء أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة وصيانة كاملة للكباري، وذلك في إطار الحفاظ على أراواح المواطنين.

وأوضح المحافظ، أنه جاري الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الري بنطاق دائرة المحافظة لخدمة منظومة الري والحفاظ على مياه الري وضمان وصولها إلى النهايات لخدمة المواطنين.

ومن جانبه، أكد المهندس رضا مهدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أن وزارة الري تولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بمنظومة العمل داخل محافظة الشرقية، وتقوم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإحلال وتجديد الكباري المتهالكة والانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق دائرة المحافظة.

وأشار إلى أن إجمالي استثمارات تنفيذ مشروعات الري بمركز ومدينة ههيا تبلغ 17 مليونا و393 ألف جنيه كإقامة حوائط ساندة وتغطية الجنابيات وتطهير الترع والمصارف وصيانة الكباري، وجاري متابعة التنفيذ للمشروعات القائمة لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة للارتقاء بمنظومة الري داخل محافظة الشرقية.