عمرو أديب: زيارة السيسي لسيناء أشعرت الجنود بوجود القادة على الجبهة

قال الإعلامى عمرو أديب، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، يعد رسالة نفسية للجنود هناك بأن القادة على الجبهة، لافتًا إلى أهمية تلك الرسالة التي قد لا يلحظها أحد، على حد تعبيره.



وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، أمس الأحد، أن الرسالة الثانية للزيارة موجهة لأهالي سيناء، والتي قال إن مفادها: «نحن لا نحارب فقط، يد تبني ويد تحمي أبناء الوطن»، متابعًا: «قدرهم كده والناس اللى عايشة هناك، الحروب من أيام الهكسوس، وتأتي الغزوات وتعود وأهل البلد موجودين».



وتابع: «هذه هي مشاريع التنمية والقدرة على صرف التموين دون كروت، والمعونات التى يقدمها الجيش والشرطة، وهذا هو الدعم المادي الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي»، مستطردًا: «قارن بين تعامل الجيش في العريش، وتعامل الجيش فى الغوطة الشرقية، مفيش أكتر من كده».



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.