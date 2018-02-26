قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن القوات المسلحة والشرطة المصرية لن يسمحا لأي عدو من الاقتراب من مصر أو العبث بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها.



وعلق «السيسي»، في كلمته خلال افتتاحه مقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، مساء الأحد، على العملية العسكرية الشاملة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة المصرية «سيناء 2018»، قائلًا: «يا هنهزمهم يا هنهزمهم.. يا هنهزمهم يا نموت».



وأشار إلى وجود حرب تعمير وبناء في سيناء بالتوازي مع جهود القضاء على الإرهاب، مطالبًا الجميع بالغضب لحماية المشروعات القومية التي يتم تنفيذها وعدم السماح بالعبث بها، بقوله: «مش الجيش اللي يحافظ، المصريون اللي يحافظوا على بلدهم».



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.