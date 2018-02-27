الأمم المتحدة: مستعدون لدعم عملية إيصال المساعدات وإجلاء المصابين من الغوطة

أعلنت الأمم المتحدة، استعدادها لدعم عملية إيصال المساعدات وإجلاء المصابين من الغوطة الشرقية بسوريا، وجاهزيتها لإدخال قوافل المساعدات الإنسانية إلى الغوطة فور إمكانية ذلك، مشيرة إلى مقتل أكثر من 30 شخصًا جراء العملية العسكرية لقوات النظام السوري في الغوطة الشرقية خلال 48 ساعة الماضية، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «سكاي نيوز» العربية الإخبارية، في خبر عاجل.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن قد صوت بالإجماع السبت الماضي، لصالح مشروع قرار بوقف إطلاق النار، في الغوطة الشرقية بسوريا لمدة 30 يومًا؛ لإرسال القوافل الطبية والمساعدات الإنسانية إليها.