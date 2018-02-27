استنكر وزير خارجية فنزويلا، خورخي ارياسا، قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلًا إن هذا القرار سيساهم في فتح باب العنف والصراعات، على حد تعبيره.

وأضاف «ارياسا»، في تصريحات لفضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أن هذا القرار شأنه شأن القرارات التي اتخذها الرئيس الأمريكي، والتي وصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، معقبًا: «إن الإدارة الأمريكية الحالية بهذا القرار أخرقت بنود حل الدولتين المتفق عليها في الأمم المتحدة».

وأكد أنه من حق الشعب الفلسطيني أن تكون له عاصمة في القدس، مضيفًا: «من غير الممكن فرض قرارًا غير أخلاقيًا عليه، القضية الفلسطينية بالنسبة لفنزويلا هي قضية وطنية، والرئيس سافر 7 آلاف كيلو متر في ديسبمر الماضي، لحضور مؤتمر منظة التعاون الإسلامي في إسطنبول ليكون ممثلًا لشعب أمريكا اللاتينية».

وتابع أن دولته ستبذل كل ما في وسعها من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية، حتى يكون هناك في القريب العاجل دولة فلسطينية مستقلة تعترف بها كل دول العالم

يذكر أن وزير خارجية فنزويلا، خورخي ارياسا، غادر مطار القاهرة الدولي، متجها إلى بلاده، عقب زيارته للقاهرة التقى خلالها سامح شكري وزير الخارجية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لمناقشة عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.