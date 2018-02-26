مصرع طالب سقط أسفل عجلات قطار في الإسكندرية

لقي طالب مصرعه عقب سقوطه أسفل عجلات قطار أبي قير بمحطة الإصلاح بالإسكندرية.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة «ثان المنتزة» يفيد اصطدام قطار خط «أبي قير» بطالب أمام محطة الإصلاح، ولقي مصرعه في الحال.



وبانتقال ضباط الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، أظهر الفحص الأولي أنه وأثناء استقلال طالب بالصف الأول الإعدادي، يدعى المعتصم بالله أسامة محمد السيد، 14 عاما، مقيم في منطقة العصافرة «قبلي» القطار رقم 49 «خط أبي قير» المتجه لمحطة قطار سيدي جابر، من محطة الإصلاح، اختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار، مما أدى لمصرعه.



وبسؤال والده، أسامة محمد السيد (49 عاما)، تاجر، أيد ما جاء بالفحص، ولم يتهم أحد بالتسبب في مصرع نجله، فيما لم يؤثر الحادث على حركة سير القطارات، حيث تم نقل جثة الصريع إلى مشرحة الإسعاف، وتحرر محضر اللازم، وجار العرض على النيابة.