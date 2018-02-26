السيسي: «نراعي ربنا في أهالي سيناء»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تنهض وتعيد كتابة اسمها من جديد، لافتًا إلى عدم استكمال ذلك إلا بتعاون الشعب المصري وعلى رأسهم أهالي سيناء.



وأضاف «السيسي»، في كلمته خلال افتتاحه مقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، مساء الأحد: «لن يحدث هذا إلا بكل قوة وعنف، من يسلم نفسه يحاكم طبقًا للقانون، لا نخاف إلا من ربنا، ونراعي ربنا في أهالي سيناء وأي مكان آخر، سنغير وجه مصر إلى الأفضل والأقوى والأكثر استقرارًا».



وتابع: «لن نهدأ حتى يتم الانتهاء من المراد تمامًا، وأشكر قوات الجيش والشرطة والوزراء المعنيين بتوفير المطالب الأساسية لأهالينا في سيناء، وسعدت بزيادة نسب التبرع بالدم بمجرد بدء العمليات».



وشدد على ضرورة الحفاظ على هذا الجزء من الوطن، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف جميع أجهزة الدولة ورجال الأعمال، إضافة إلى كل المصريين، حتى يتم الحفاظ على سيناء.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.