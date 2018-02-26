قال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر عصام بدوي، إن حملات الإزالة للإشغالات والمخالفات بالمدينة مستمرة منذ نحو 5 أيام متتالية، وحققت نجاحا كبيرًا، وتلقى تشجيعا ورضا كبيرا من الأهالي.

وأضاف بدوى، أن عددًا من المخالفين بأكبر سويقة عشوائية بالحي السادس بالمدينة، قاموا بإزالة مخالفاتهم بأنفسهم، قبل وصول حملة الإزالة إليهم بساعات، مع وعد بأن يكون لهم أولوية في السوق الحضارية، المنظمة، التي يدرس جهاز المدينة إنشاءها حالياً.

وشدد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه لن يسمح بعودة المخالفات مرة أخرى، وهناك تنسيق كامل بين الجهاز وقوات الأمن، موجها الشكر لقيادات وضباط وأفراد مديرية أمن الجيزة، وكذا شرطة التعمير، على مساندتهم لحملات الإزالة، واستمرار دعمهم، حتى يعود للمناطق التي كانت تشهد ظواهر عشوائية، مظهرها الحضاري.