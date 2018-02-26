رئيس الأركان: 900 مليون جنيه تعويضات لمتضرري المنطقة العازلة برفح

قال الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إن حجم التعويضات التي صُرفت للمواطنين، الذين أزيلت منازلهم في المنطقة العازلة في مدينة رفح بشمال سيناء، بلغت 900 مليون جنيه.



وأضاف «فريد»، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، مساء الأحد، أن الفترة الحالية شهدت أقصى درجات اليقظة وتأمين منظومة الحدود، موضحًا أنه على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي يتم دعم العناصر التكفيرية عبر العناصر الحدودية أو عن طريق البحر.



وأشار سعي العناصر الإرهابية بالتوسع في استخدام العبوات الناسفة إلى جانب السيارات المفخخة والقناصة إلى جانب القنابل اليدوية بدائية الصنع، في ظل عدم قدرتها على المواجهة المباشرة مع القوات في سيناء، مؤكدًا أن التنظيمات الإرهابية تسعى لاستهداف دور العبادة لإرباك المشهد الداخلي للبلاد وزعزعة الثقة بين الشعب والأجهزة التنفيذية.



وواصل حديثه، قائلًا: «الاتجاه الاستراتيجي الغربي، يشكل أهم التهديدات إلى سعى الأهداف المدعومة إقليما لدعم العناصر الإرهابية ومساعدة التسلل عبر الحدود لإحداث حالة من الانفلات الأمني داخل العمق المصري، كما سعى عناصر التنظيم لإيجاد مسارات تهريب آمنة لنقل الأسلحة والعناصر الأجنبية من الاتجاه الجنوبي الاستراتيجي».



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة.