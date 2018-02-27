أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، حزمة أوامر ملكية منذ قليل شملت عدة تغييرات على مستوى أمراء المناطق بالسعودية.

وقرر الملك سلمان، إعفاء الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف من منصبه بناء على طلبه، مع تعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وفقا لما أعلنته وكالة الأنباء السعودية.

كما تقرر تعيين الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أميرا لمنطقة الجوف بمرتبة وزير، وتعيين الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

بالإضافة إلى تعيين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائبا لأمير منطقة حائل بالمرتبة الممتازة، وتعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.