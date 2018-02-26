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مصدر في المعارضة السورية: إصابة طائرة حربية سورية فوق الغوطة الشرقية

مصدر في المعارضة السورية: إصابة طائرة حربية سورية فوق الغوطة الشرقية
مصدر في المعارضة السورية: إصابة طائرة حربية سورية فوق الغوطة الشرقية
دمشق - د ب أ
نشر فى : الإثنين 26 فبراير 2018 - 1:02 م | آخر تحديث : الإثنين 26 فبراير 2018 - 1:02 م

قال مصدر في المعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية إنه تمت اليوم الاثنين، إصابة طائرة حربية للحكومة السورية فوق المنطقة.

وقال المصدر في غرفة العمليات التابعة للمعارضة السورية في الغوطة الشرقية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "طائرة حربية تابعة للجيش السوري أصيبت اليوم بعد استهدافها بالمضادات الأرضية وإصابتها بشكل مباشر ما دفعها للهبوط اضطرارياً في مطار الضمير".

وأكد المصدر أن "الطائرة أصيبت على أطرف مدينة دوما وشوهد دخان ينبعث من الطائرة التي حلقت على علو منخفض حتى وصلت إلى مطار الضمير شمال شرق العاصمة دمشق، وشوهدت سحب دخان في المطار ما يرجح أنها احترقت بعد وصولها إلى المطار".


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