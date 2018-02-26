إضراب يشل عمل المؤسسات الحكومية في غزة بدعوة من نقابة موظفي حماس

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أغلقت المؤسسات الحكومية في قطاع غزة أبوابها اليوم الاثنين، بدعوة من نقابة الموظفين الذين عينتهم حركة "حماس" للإضراب الشامل ليوم واحد.

وشمل الإضراب العام كافة المرافق والدوائر الحكومية بما فيها قطاعات الصحة والتعليم والقضاء في قطاع غزة، باستثناء أقسام الطوارئ في المستشفيات.

وقالت نقابة الموظفين المعينين من حماس إن الإضراب جاء كخطوة احتجاجية على استمرار "تنكر" حكومة الوفاق لفلسطينية لحقوق الموظفين في غزة واستمرار عدم صرف رواتبهم.

وهذا هو الإضراب الاحتجاجي الثاني الذي تنفذه النقابة خلال الشهر الجاري، في وقت هددت فيه بتصعيد فعالياتها.

وبحسب النقابة، لم يتلق نحو 40 ألف موظف حكومي في غزة سوى أقل من 40% من رواتبهم عن الأشهر الخمسة الماضية من وزارة المالية في غزة التي لا تزال تواصل الجباية وجمع الضرائب في القطاع.

وعرضت حكومة الوفاق مؤخرا استيعاب 20 ألف موظف ممن عينتهم حركة حماس حال تمكينها بشكل كامل من إدارة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس بالقوة منذ منتصف عام 2007.

يأتي الإضراب بعد يوم من وصول وفد أمني مصري إلى قطاع غزة، بغرض استئناف جهود متابعة تنفيذ تفاهمات المصالحة.

وبدأ الوفد المصري لقاءات في غزة مع وزراء من حكومة الوفاق، التي قالت أمس إنها أرسلت وفدا حكوميا من الضفة الغربية إلى القطاع لمتابعة عمل الوزارات ودفع جهود تحقيق المصالحة.

ووقعت حركتا فتح وحماس منتصف أكتوبر الماضي اتفاقا برعاية مصرية في القاهرة لتسليم إدارة قطاع غزة بالكامل إلى حكومة الوفاق الفلسطينية قبل مطلع ديسمبر الماضي.

إلا أن استمرار الخلافات بين الحركتين دفع إلى تأجيل الموعد المذكور، وسط تأكيدات من حكومة الوفاق أنها لم تتسلم كامل صلاحيتها في قطاع غزة حسب الاتفاق الموقع.