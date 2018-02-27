أعلنت ميشيل أوباما قرينة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، أمس، عن طرح مذكراتها تحت عنوان «Becoming» فى 13 نوفمبر المقبل، حيث سيتوفر بـ 24 لغة بشكل متزامن من بينها اللغة العربية.

وقالت ميشيل فى بيان على صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصير «تويتر» إن «الكتابة أصبحت تجربة شخصية عميقة بالنسبة لى، فقد سمح لى وللمرة الأولى، أن أتحدث بصراحة عن المسار غير المتوقع فى حياتى»، بحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وتابعت: «أتحدث فى هذا الكتاب عن جذورى، وكيف لطفلة صغيرة من جنوب شيكاغو مثلى أن تعبر عن نفسها، وأن تطور من قوتها من أجل تحفيز الآخرين. آمل أن تلهم رحلتى القراء للعثور على الشجاعة التى تساعدهم على أن يصبحوا ما يطمحون إليه. لا أستطيع الانتظار لمشاركة قصتى معكم».

وتوصلت ميشيل والرئيس السابق باراك أوباما، فى العام الماضى إلى اتفاق مشترك مع دار نشر «بينجوين راندم هاوس» لكتبهما، ويعتقد أن الصفقة تزيد على 30 مليون دولار لكل منهما على حدة.

وأوضحت دار النشر أن ميشيل ستسجل بصوتها النسخة المسموعة من الكتاب. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيل جولة دولية مزمعة للترويج للكتاب فى وقت لاحق.

وعادة ما تحقق مذكرات السيدات الأوائل مبيعات جيدة، ومنها مذكرات لورا بوش تحت عنوان «كلام من القلب» و«التاريخ الحى» لهيلارى كلينتون.

ومن المتوقع أن تكون مذكرات ميشيل أوباما حدثا تجاريا وثقافيا رئيسيا، فهى محط إعجاب فى جميع أنحاء العالم ولم يسبق لها أن روت قصتها.