حققت حمولات السفن المارة بقناة السويس خلال شهر يناير الماضي زيادة بنسبة 11.6%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وأكدت إحصائية الملاحة الصادرة عن هيئة قناة السويس، أن أعداد السفن المارة بالقناة خلال يناير من العام الجاري بلغت 1405 سفن، بزيادة 2.6% عن أعداد السفن المارة بالقناة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، والتي بلغت 1369 سفينة، فيما بلغت حمولات السفن خلال يناير الماضي 87 مليونا و760 ألف طن، بزيادة 11.6% عن حمولات السفن خلال يناير من العام الماضي، والتي بلغت 78 مليونا و673 ألف طن.

وأعلنت هيئة قناة السويس عن منح تخفيضات جديدة على رسوم المرور بنسبة تتراوح من 20% إلى 75% لسفن بضائع الصب الجاف العاملة بين موانئ الأمريكتين وموانئ آسيا.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن تحسن حركة التجارة العالمية المنقولة بحراً عبر قناة السويس بدأ في مارس من العام الماضي مع بدء تعافي حركة التجارة العالمية وتنامي الإقتصاد العالمي. وأضاف أن منح التخفيضات يهدف إلى تشجيع ملاك السفن وجذب الخطوط الملاحية للمرور بقناة السويس.