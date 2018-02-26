رئيس غرفة السياحة بالإسكندرية يطالب البرلمان بالتدخل لوقف أزمة رسوم تكرار العمرة

طالب علي المانسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، مجلس النواب بالتدخل لحل أزمة الرسوم التي تم فرضها على تكرار العمرة لمدة 3 سنوات سابقة، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يتم فرض رسوم على المواطنين دون صدور قانون ينص على ذلك أو بدون عرض الأمر على مجلس النواب وإعلان موافقته على تلك الرسوم.

وقال «المانسترلي»، في تصريحات صحفية، إن مجلس النواب مطالب أمام جموع المواطنين بالدفاع عن حقوقهم ومنها حرية أداء مناسك الحج والعمرة بدون أي أعباء مالية تمنعه منها هذا بالإضافة إلى تعرض شركات السياحة العاملة في النشاط الديني إلى خسائر كبيرة من ذلك القرار قد تؤدي إلى إعلان إفلاس بعضها أو إغلاق البعض الآخر.

وأوضح أن الدولة لا تقوم بدعم رحلات العمرة للمواطنين خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف وبالتالي فليس هناك حاجة لفرض تلك الرسوم خاصة بعد تقليص مدة العمرة إلى 3 شهور فقط، وتحديد الأعداد المصرح لها بأداء العمرة

وأكد أن مصر الدولة الوحيدة التي فرضت تلك الرسوم، علاوة على أن السعودية فرضتها لمتكرري العمرة في عامين فقط وليس 3 أعوام مثل مصر، كما أن السعودية تقدم خدمات وبنية تحتية وأجرت أعمال توسعات، وأرادت التأكد من استفادة كافة ضيوف الرحمن لتلك الخدمات دون حدوث العكس بسبب الزحام وكثافة التوافد، كما أن لها سيادتها على أراضيها ويحق لها مثل أي دولة في العالم فرض ما تراه من رسوم.