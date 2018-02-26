استدعاء الجيش للمساعدة في إزالة الثلوج في روما

شهدت العاصمة الإيطالية روما اليوم الاثنين، هطول أول ثلوج منذ عام 2012، مما دفع السلطات لإغلاق أشهر المعالم السياحية وجميع المدارس في روما.

وتم إغلاق الكولوسيوم، أكثر المعالم السياحية جذبا للسائحين في إيطاليا، بالإضافة إلى رومان فورم و بالاتين هيل، حيث طالبت السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان.

وتوقف هطول الثلوج في الصباح، وقامت وكالة الحماية المدنية الإقليمية باستدعاء الجيش للمساعدة في إزالة الثلوج من الطرق التي كانت خالية من الازدحام المروري بصورة غير اعتيادية.

ومن ناحية أخرى، خرج بعض المواطنين لالتقاط صور للطقس غير المعتاد أو اللعب.

قامت شركة النقل العام في روما بتسيير عدد محدود من الحافلات وخط مترو أنفاق واحد، في حين عرقلت الثلوج حركة السكك الحديدية من وإلى المدينة.

وتم السماح باستخدام مدرج واحد في مطار فيوميتشينو، في حين تم تعليق العمل في مطار تشامبينو بضعة ساعات.

وأبقت السلطات المحلية والجمعيات الخيرية الكاثوليكية عدة كنائس ومحطات مترو أنفاق وقطارات مفتوحة خلال الليل لتوفير أماكن إيواء للمشردين. وقد غطت الثلوج عدة مدن إيطالية اليوم، معظمها بوسط البلاد. وتسبب هطول الثلوج في وقوع حوادث في أنحاء أوروبا.

ففي السويد، شهد المطاران الرئيسيان في ستوكهولم تأخيرات، كما وقع حادث شمل 20 سيارة وحافلة ، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بإصابات طفيفة.