الداخلية النمساوية: إجراءات جديدة بحق اللاجئين اعتبارا من أول مارس

أعلن وزير الداخلية النمساوي هيربرت كيكل، عن إجراءات جديدة بحق اللاجئين تطبق اعتبارا من أول مارس المقبل.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات الجديدة تشمل حظر التجول في فترات متأخرة من الليل إلى جانب اعتماد أسلوب (تحليل المخاطر) ومنه يتم التعرف على ظروف اللاجىء، وهل بلاده في وضع حرب، ومدى مشاركته في أعمال هذه الحرب.

وأشار البيان إلى أنه سيتم إلزام اللاجئين بالتواجد في المركز الخاص بمتابعتهم في الفترة من العاشرة مساء إلى السادسة صباحا، وفي حالة عدم الالتزام سيتم نقلهم إلى مراكز لاجئين نائية وغير مأهولة بالسكان وبالتحديد فى ولاية (تيرول).

ونوه البيان إلى أنه سيتم اختصار وقت البت في طلب اللجوء إلى 20 يوما بدلا من 27 يوما، وفي حالة اتخاذ قرار الرفض سيتم المضي في إجراءات الترحيل في أسرع وقت ممكن.

وكان وزير الداخلية النمساوي قد قرر - أمس - تغيير اسم مراكز استقبال اللاجئين إلى مراكز المغادرة ، مع المضي قدما في استصدار تشريع جديد يتيح الاعتقال الوقائي للعناصر الخطرة من طالبي اللجوء.