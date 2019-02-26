3 اَلاف مراسل صحفي يصلون للعاصمة الفيتنامية لتغطية القمة الأمريكية -الكورية الشمالية

وصل إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حوالي 3 اَلاف مراسل من أكثر من 200 وكالة أنباء ومؤسسة إخبارية في 40 دولة تقريبا حول العالم ، وذلك لتغطية القمة الأمريكية - الكورية الشمالية الثانية المرتقبة.

وذكرت صحيفة "توي تريه" الفيتنامية عبر موقعها الإلكتروني أن المركز الدولي للإعلام الذي تم افتتاحه في هانوي السبت الماضي، لخدمة القمة الأمريكية - الكورية الشمالية من المقرر أن يبدأ عمله اعتبارا من اليوم وحتى الأول من مارس المقبل.

ومن المقرر أن تعقد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي يوم غد الأربعاء وعلى مدى يومين.