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محكمة ألمانية: لا يجوز للمخابرات الداخلية وصف حزب البديل بأنه حالة رهن الدراسة

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 5:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 26 فبراير 2019 - 5:23 م

أكدت المحكمة الإدارية بمدينة كولونيا أنه لا يجوز لهيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية) اعتبار حزب البديل من أجل ألمانيا "حالة رهن الدراسة"، لتوافق بذلك اليوم الثلاثاء على الطلب العاجل الذي تقدم به الحزب.

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