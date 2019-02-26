فيتنام تصدر طابعا بريديا خاصا بمناسبة قمة ترامب وكيم

أعلنت فيتنام عن إصدار طابع بريدي خاص، بمناسبة القمة المقبلة المقررة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال نائب وزير الإعلام، فام هونج هاي، في مؤتمر صحفي بالمركز الاعلامي الدولي، اليوم الثلاثاء، إن الطابع البريدي يظهر علمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة على شكل أيادي تتصافح، ويرمز إلى أن هانوي هي «مدينة السلام»، بحسب ما وصفتها منظمة اليونسكو في عام 1999.

والطابع الجديد هو رمز للقمة، التي وصفها فام بأنها علامة على تطور البلاد.

وكان كيم وصل إلى هانوي في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، بعد رحلة بالقطار استغرقت ثلاثة أيام من بيونج يانج، لعقد القمة مع ترامب يوم غد الاربعاء وبعد غد الخميس.