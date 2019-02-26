اكتشاف نوع جديد من زهرة الكاميليا الصفراء النادرة غربي الصين

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أعلن باحثون صينيون اكتشاف نوع جديد من زهرة الكاميليا الصفراء، وذلك في محافظة "فونينج" بمقاطعة (يوننان) جنوب غربي الصين.

وقام الباحثون في مختبر التنوع النباتي والجغرافيا الحيوية لشرقي آسيا بمعهد كونمينغ للنباتات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم –وفقا لبيان اليوم الثلاثاء- بإطلاق اسم "كاميليا مينغيي إس.إكس يانغ" على الزهرة الجديدة.

وتعد الكاميليا الصفراء نباتا نادرا وإحدى فصائل زهور الكاميليا، حيث تتمتع ببتلات صفراء شمعية لامعة، كما تمثل إحدى نباتات الزينة القيمة وموردا جينيا مهما لزراعة الزهور. وتستخدم زهور الكاميليا الصفراء في الطب التقليدي الصيني وصناعة الشاي.

وتوجد زهور الكاميليا الصفراء الصينية بشكل أساسي في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ جنوبي الصين.