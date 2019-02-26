تراجع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية مع تراجع الدولار

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا طفيفا في تعاملات أمس الاثنين، في ظل اتجاه المستثمرين نحو أدوات استثمار أكثر مخاطرة مع تراجع التوتر التجاري بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل زيادة الرسوم الإضافية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار.

وتراجع سعر الدولار أمام العملات الرئيسية مع تراجع التوترات التجارية، رغم استرداده الجزء الأكبر من خسائره المبكرة في تعاملات أمس الاثنين.

كان ترامب قد قال، إنه يمكن التوصل إلى حلول للقضايا العالقة بين الدولتين خلال قمة منتظرة مع نظيره الصيني شي جينبينج.

وتراجع سعر الذهب بواقع 3ر3 دولار أي بنسبة 3ر0% إلى 50ر1329 دولار للأوقية تسليم أبريل المقبل، بعد أن كان قد ارتفع يوم الجمعة في أخر أيام أسبوع التداول الماضي بمقدار 5 دولارات أي بنسبة 4ر0% إلى 80ر1332 دولار للأوقية.

وتراجع سعر الفضة بمقدار 084ر0 دولار إلى 830ر15 دولار للأوقية تسليم مارس المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0065ر0 دولار إلى 9450ر2 دولار للرطل تسليم مارس المقبل.