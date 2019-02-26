بومبيو: الاستفتاء على الدستور الجديد في كوبا مسرحية سياسية

وصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، الاستفتاء على الدستور الجديد في كوبا الذي يؤكد على دور الاشتراكية بأنه "مسرحية سياسية" معدة مسبقًا، وليس اقتراعًا ديمقراطيًا.

وقال بومبيو، في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية: "لا ينبغي أن ينخدع أحد بهذا الاقتراع الذي لا يذهب أبعد من إدامة ذريعة النظام القائم على دكتاتورية الحزب الواحد".

وأضاف: العملية برمتها هي مسرحية سياسية مدارة بعناية، وقمع للنقاش العام.

وأدان بومبيو كوبا لاعتقالها محتجين قبل التصويت، وكذلك مصادرة الهواتف، مضيفًا أن إسكات الاحتجاجات السلمية تظهر خوف قادة كوبا من الشعب الكوبي.

وأعلنت كوبا أن أكثر من 86 % من المقترعين في استفتاء يوم الأحد الماضي وافقوا على الإصلاح الدستوري الذي يعزز دور الاشتراكية في الجزيرة.